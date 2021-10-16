Глава Пентагона встретится с премьер-министром и министром обороны Грузии

В рамках визита в Грузию министр обороны США Ллойд Остин встретится с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и министром обороны Джуаншером Бурчуладзе. Об этом говорится в информации, опубликованной на сайте Пентагона.

В заявлении отмечается, что визит призван «подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также подчеркнет важность стратегического партнерства США и Грузии в урегулировании проблем региональной и глобальной безопасности». Стороны также обсудят двустороннее сотрудничество в области безопасности и региональное сотрудничество в Черном море.

По сообщению Пентагона, в конце недели Ллойд Остин отправится в заграничное турне, чтобы посетить Грузию, Украину и Румынию, а также принять участие в министериале НАТО, которая состоится в Бельгии. В министерстве обороны США подчеркивают, что решительно поддерживают своих европейских коллег и партнеров в ответ на дестабилизирующие действия России в критически важном Черноморском регионе.

«Министр обороны с нетерпением ждет встречи с коллегами и другими высокопоставленными должностными лицами, чтобы укрепить обязательства США в отношении безопасной, стабильной и процветающей Европы», — говорится в заявлении.