Саакашвили призвал своих сторонников не останавливаться

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили написал из тюрьмы еще одно короткое письмо. Оно было зачитано в эфире телекомпании Mtavari Arkhi. В письме экс-президент призывает своих сторонников продолжить борьбу.

«Они [власти Грузии] хотят напугать нас, но в действительности сами испытывают страх. Они хотят, чтобы мы пали духом, но в действительности у них на лицах написано, что они сами в унынии. Сейчас главное не останавливаться, а напротив – ускориться. Это болото высохнет», — написал Саакашвили в своем письме.

Напомним, утром 1 октября третий президент Грузии сообщил в своем Facebook о том, что вернулся на родину. В течение всего дня власти опровергали эту информацию, называя ее фейком, но вечером премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании экс-президента. Сейчас в правительстве утверждают, что знали и следили за всеми передвижениями Михаила Саакашвили с момента его возвращения.

В настоящее время экс-президент отбывает наказание в пенитенциарном учреждении №12 города Рустави. Сразу после ареста он заявил, что считает себя политзаключенным и в знак протеста против преследования объявил голодовку.