Женщины-заключенные из Грузии выиграли Чемпионата мира по шахматам среди осужденных

Женская сборная Грузии по шахматам среди осужденных выиграла заключительный этап Первого командного Чемпионата мира среди осужденных. Об этом сообщает Международная шахматная федерация (FIDE).

В чемпионате приняли участие 43 команды из 31 страны мира. В финале встретились сборные четырех стран: Грузии, России, Украины и Тринидада и Тобаго. Финальный матч-турнир, проведенный в два тура, завершился победой грузинок.

Чемпионат, организованный Международной шахматной федерацией, прошел 13-14 октября в режиме онлайн.