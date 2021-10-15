Саакашвили: режим сделает все, чтобы не освободить меня, но ему это не удастся

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили уверен, что его партия выиграет второй тур муниципальных выборов, назначенных на 30 октября. В этом его убедила акция под лозунгом #СвободуМише, прошедшая в центре Тбилиси 14 октября. О своих ожидания Саакашвили сообщил в письме к сторонникам, озвученным его адвокатом.

«Друзья, сограждане, соотечественники, я безгранично горжусь вами, вашими светлыми лицами, интеллектом, чувством достоинства. Ваши слова и такая поддержка придали мне больше энергии, действительно окрылили меня. Режим сделает все, чтобы не освободить меня, но это им не удастся».

По словам Саакашвили, сейчас важно каждый день проводить акции протеста по всей Грузии. «Я смогу помочь вам и стране, только если буду здоров и на свободе», — сказал экс-президент, добавив, что освободить его смогут только жители страны.

«Когда я буду на свободе, вместе мы сделаем невероятное. Знаю это точно. Параллельно с борьбой за мое освобождение мы готовимся и боремся за победу на выборах. Вчерашний день окончательно убедил меня в том, что нам удастся и выиграть выборы, и освободить меня. Точное время моего освобождения зависят от вашей каждодневной организации».

Саакашвили также обратился к эмигрантам, чтобы к концу месяца они хотя бы на неделю приехали в Грузию «для решающей борьбы». По словам экс-президента, оппозиции сегодня нужно дополнительно много тысяч эмигрантов.