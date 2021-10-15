Представители Омбудсмена Грузии регулярно проверяют условия содержания Саакашвили

Народный защитник Грузии сообщила, что ее представители регулярно проверяют условия содержания третьего президента страны Михаила Саакашвили в пенитенциарном учреждении. Следят за состоянием его здоровья и обращением персонала тюрьмы с заключенным.

По словам Нино Ломджария, аппарат Омбудсмена заинтересован в том, чтобы к Саакашвили своевременно вошла мультифункциональная группа врачей и изучила его состояние. Она также прокомментировала вопрос допуска личного врача Саакашвили Николоза Кипшидзе в тюрьму.

«У меня был разговор с руководством Пенитенциарной службы. Они сказали, что заявка личного врача якобы была неправильно оформлена, поэтому я попросила их связаться и объяснить, какие процедуры необходимо соблюсти. Я знаю, что вчера Михаил Саакашвили объявил о своем согласии на работу мультифункциональной группы врачей», — сказала Ломджария.

Омбудсмен добавила, что не может публично говорить о состоянии здоровья экс-президента, но при мониторинге нарушений выявлено не было.