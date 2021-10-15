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Коронавирус в Грузии: статистика 15 октября

SOVAОт

В Грузии за сутки выявлено 3 270 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 652 667-ми.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

  • Тбилиси – 920;
  • Имерети – 700;
  • Кахети – 586;
  • Самегрело – Земо Сванети – 315;
  • Шида Картли – 149;
  • Квемо Картли – 191;
  • Аджария – 178;
  • Гурия – 86;
  • Самцхе-Джавахети – 64;
  • Мцхета-Мтианети – 50;
  • Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 31.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 1 298 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 608 861 лицо. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 26 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 9 396 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 34 394 (+1 946). Из этого числа 1 154 пациента находятся в тяжелом состоянии, 262 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

  • Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 5 153 человека;
  • В т. н. Covid-гостиницах находятся – 907 человек;
  • В карантинных пространствах находятся – 64 человека;
  • Проходят лечение на дому – 28 334 человека;
  • На самоизоляции находятся – 26 271 человек.

За последние 24 часа было проведено 38 093 теста. В том числе 20 592 исследования на антиген и 17 501 PCR-тест (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 8,58. Показатель за последние 14 дней – 7,58%.

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