Коронавирус в Грузии: статистика 15 октября

В Грузии за сутки выявлено 3 270 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 652 667-ми.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 920;

Имерети – 700;

Кахети – 586;

Самегрело – Земо Сванети – 315;

Шида Картли – 149;

Квемо Картли – 191;

Аджария – 178;

Гурия – 86;

Самцхе-Джавахети – 64;

Мцхета-Мтианети – 50;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 31.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 1 298 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 608 861 лицо. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 26 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 9 396 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 34 394 (+1 946). Из этого числа 1 154 пациента находятся в тяжелом состоянии, 262 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 5 153 человека;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 907 человек;

В карантинных пространствах находятся – 64 человека;

Проходят лечение на дому – 28 334 человека;

На самоизоляции находятся – 26 271 человек.

За последние 24 часа было проведено 38 093 теста. В том числе 20 592 исследования на антиген и 17 501 PCR-тест (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 8,58. Показатель за последние 14 дней – 7,58%.