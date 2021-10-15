Грузинская короткометражка будет представлена на Кинофестивале Cinemed во Франции

Короткометражный фильм грузинского режиссера и актера Важико Чачхиани «Падение пчелы» будет представлен на конкурсе короткометражных фильмов Международного фестиваля средиземноморского кино Cinemed во Франции.

Cinemed проходит в городе Монпелье. Фестиваль является вторым по величине во Франции. Грузинский фильм будет представлен 18 и 21 октября.

Картина Чачхиани основана на отношениях между поколениями. По сюжету, освобожденный из тюрьмы Георгий, признанный виновным в домашнем насилии, возвращается домой, замышляя отомстить жене. Мать Георгия оказывается перед нелегким выбором – поддержать сына или защитить свою невестку от дальнейшего насилия.

Главные роли в картине исполнили Георгий Коркашвили, Като Калатозишвили, Софо Григолашвили и Тамуна Мамулашвили.

Продюсированием фильма занялась грузинская компания Nushi Film. Съемки короткометражной ленты проходили при финансовой поддержке Национального киноцентра Грузии и Общественной телерадиокомпании.