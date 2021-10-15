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Грузинская модель Это Мигриаули попала на обложку ELLE

SOVAОт

Грузинская модель Это Мигриаули попала на обложку итальянской версии популярного глянцевого журнала ELLE. Информацию об этом опубликовало агентство GeoModels.

«Впервые грузинская модель появляется на обложке журнала, что является большим успехом для любой топ-модели», – говорится в сообщении.

Кроме появления в глянцевом журнале, Это Мигриаули сделала также эдиториал.

Модель работает в грузинском агенстве Geomodels Agency Brave Model Management. Последние несколько лет девушка успешно сотрудничает с такими известными брендами, как Gucci, Valentino, Fendi, Emillio Pucci и David Koma.

SOVA

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