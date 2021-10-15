«Грузинская мечта» об акции в поддержку Саакашвили [цитаты]

На акции 14 октября в центре Тбилиси было больше людей, чем во время «Революции роз» 2003 года, заявил Михаил Саакашвили. Слова экс-президента озвучила депутат от «Единого национального движения» Ана Цитлидзе. В ЕНД утверждают, что митинг под лозунгом #СвободуМише собрал свыше 50 тысяч человек. Но в правящей «Грузинской мечте» к этой цифре относятся скептически. SOVA собрала реакции представителей партии власти на акцию протеста с требованием освобождения Саакашвили.

«Неважно, сколько людей стояло на улице или сколько людей из-за границы требовало освобождения этого вождя. Мы действуем в соответствии с Конституцией Грузии, с грузинским законодательством. И все виновные будут отбывать наказание до последнего дня».

Созар Субари

«Грузия – демократическая страна, и не имеет значения, соберется 14-15 тысяч человек или, как сообщали российские СМИ, 100 тысяч. Имеет значение только суть вопроса, а она не меняется – Михаил Саакашвили виновен по целому ряду дел. <…> Пропаганда в российских СМИ была напрямую связана с поддержкой Саакашвили – говорилось, что собралось 100 тысяч человек. И в то же время вдоль линии оккупации возводятся дополнительные ограждения – как раз, когда Саакашвили и его сторонники активничают в Грузии».

Гия Вольский

«Национальное движение» не имеет поддержки, которая могла бы привести их к власти. Поэтому они будут стараться восполнить дефицит поддержки деструктивными действиями и шумихой. Пафос акции заключался в том, что, поскольку они положительно относятся к Михаилу Саакашвили, он не может нести наказание. На акциях, организованных «Единым национальным движением», преобладают те, кто на каждых выборах без аргументации и безапелляционно обводят пятый номер».

Михаил Сарджвеладзе

«На вчерашнюю акцию пришло много людей, но я даже не могу сравнить ее с 2012 годом [с акциями в поддержку «Грузинской мечты»]. Я хорошо помню 2012 год, я сам участвовал в этих акциях, и масштаб был другим. Не хочу, чтобы кто-то воспринял это как приуменьшение, но я говорю то, что думаю».

Давид Сергеенко

«В XXI веке очень неловко наблюдать за идолопоклонством. Единственное, на что повлияет эта акция, — что рейтинг «Национального движения» еще больше упадет. <…> Требование об освобождении Михаила Саакашвили находится на уровне одновременно является пропагандой насилия и пыток».

Рати Ионатамишвили

«Есть же опыт, сколько человек может поместиться на каждый квадратный метр. Исходя из этого было рассчитано, что [в акции участвовало] от 13 до 15 тысяч человек».

Михаил Кавелашвили