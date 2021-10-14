В Руставской тюрьме №17 произошел пожар

В пенитенциарном учреждении №17 города Рустави произошел пожар. По информации грузинских СМИ, возгорание произошло в столовой, расположенной в здании тюрьмы.

На кадрах с места происшествия видно, как над исправительным учреждением поднимаются столбы дыма. На место прибыли до 10-ти пожарных нарядов. Информации о пострадавших пока нет.

Отметим также, что это не то пенитенциарное учреждение, где содержится бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Политик отбывает срок в руставской тюрьме №12, которая расположена неподалеку от 17-й.