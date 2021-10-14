Сторонников Саакашвили, направляющихся на акцию в Тбилиси, встретили люди с вениками

В Кутаиси колонну сторонников «Единого национального движения», направляющихся в Тбилиси для участия в митинге в поддержку Михаила Саакашвили, встретили контракцией. Люди стояли у въезда в город с вениками – этот символ используется в качестве отсылки к тюремному скандалу 2012 года.

Участники контракции заявляют, что выступают против освобождения бывшего президента из тюрьмы. Как передает агентство IPN, они выражают солидарность «с людьми, пострадавшими от режима Саакашвили».

Людей с вениками сторонники ЕНД встретили и на въезде в Самтредиа со стороны региона Самегрело. По словам члена «Нацдвижения» Аны Цитлидзе, около 30 человек заблокировали дорогу. Она также сообщила, что среди них были члены зугдидского Сакребуло (городское собрание».

В «Едином национальном движении» заявляют, что из региона Имерети в Тбилиси на акцию в поддержку экс-президента прибудут до пяти тысяч человек.