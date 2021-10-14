Саакашвили: если не своей жизнью, то может смертью помогу Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что готов ценой собственной жизни помочь стране. Об этом политик сказал в письменном интервью телеканалу Mtavari Atkhi, которое было опубликовано за несколько часов до начала массовой акции в его поддержку в центре Тбилиси.

«Сегодня грузинское общество не видит меня визуально и не слышит в лайве мой голос. И если я не смогу помочь стране своей жизнью, может, моя смерть осветит ей путь. Я говорю это без какой бы то ни было патетики».

Так Саакашвили ответил на вопрос о том, почему он объявил голодовку и думал ли, что это может плохо кончиться. Он уже голодает 14 дней. По словам врача экс-президента и его соратников, состояние здоровья заключенного значительно ухудшилось.

Отметим, что на акции в центре Тбилиси, начало которой запланировано на 18:00, планируется зачитать обращение экс-президента.