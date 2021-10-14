Москва: США стимулируют экономическое и культурное разъединение России с Украиной и Грузией

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин обвинил США в координации деструктивной работы Запада против стран СНГ. Об этом он заявил, открывая совещание руководителей органов безопасности и специальных служб Содружества независимых государств. По его словам, спецслужбы стран СНГ имеют большой объем данных о такой деятельности Соединенных Штатов.

«Поступающая по разным каналам в наши спецслужбы информация свидетельствует о том, что, не оправившись от поражения, связанного с бегством из Афганистана, которое, конечно же, нанесло серьезный политический и моральный ущерб Вашингтону, несмотря на это Вашингтон уже не только прорабатывает, но и реализует свои деструктивные планы», — подчеркнул Нарышкин в рамках видеоконференции.

«Принимая во внимание тот факт, что Соединенные Штаты Америки и другие западные страны продолжают попытки экспансии своих тоталитарно-либеральных ценностей, сегодняшнее мероприятие предлагается посвятить вопросам противодействия современным формам деструктивного вмешательства Запада в политику наших стран».

Директор СВР уверен, что Вашингтон и его союзники намереваются дестабилизировать обстановку в преддверии выборов разного уровня в странах СНГ.

На совещании выступил и секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев. Он также заявил, что США вмешиваются в дела России, что, в частности, проявилось во время последних выборов в Госдуму. Значительная часть речи Патрушева была посвящена деятельности именно Соединенных Штатов, в «фокусе основного внимания которых», по его словам, остается пространство СНГ:

«Реализуется курс на стимулирование экономического и культурного разъединения России с Украиной и Грузией. Значительные усилия будут направлены на ослабление имеющихся связей Москвы с нашими центральноазиатскими партнерами».

Николай Патрушев в этой связи заявил, что страны СНГ должны активизировать обмен разведданными о планах Запада. Он призвал их «противодействию реализации сценариев цветных революций», налаживать диалог «в сфере регулирования деятельности некоммерческих организаций, получающих финансирование из-за рубежа», а также отслеживать «другие недружественные шаги стран Запада и их подрывную деятельность на территории государств Содружества».

По словам Патрушева, западные страны и блок НАТО пытаются решить растущие собственные внутренние проблемы, перед лицом которых они оказались бессильны. «Внутриполитическая обстановка в самих США остается крайне напряженной. Но в попытке перенацелить общественное недовольство на мнимого внешнего врага в лице России или Китая, они зашли слишком далеко», — добавил секретарь Совбеза РФ.