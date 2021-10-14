Коронавирус в Грузии: статистика 14 октября

В Грузии за сутки выявлено 4 212 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 649 407-ми.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 1 272;
- Имерети – 899;
- Кахети – 702;
- Самегрело – Земо Сванети – 401;
- Шида Картли – 250;
- Квемо Картли – 223;
- Аджария – 134;
- Гурия – 100;
- Мцхета-Мтианети – 99;
- Самцхе-Джавахети – 99;
- Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 33.
За последние 24 часа от коронавируса вылечились 1 982 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 607 563 лица. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 38 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 9 370 случаев летального исхода от Covid-19.
Активных случаев на сегодняшний день – 32 448 (+2 192). Из этого числа 1 088 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 249 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
- Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 894 человека;
- В т. н. Covid-гостиницах находятся – 889 человек;
- В карантинных пространствах находятся – 61 человек;
- Проходят лечение на дому – 26 665 человек;
- На самоизоляции находятся – 24 442 человека.
За последние 24 часа было проведено 52 620 тестов. В том числе 32 545 исследований на антиген и 20 075 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 8,0%. Показатель за последние 14 дней – 7,21%.