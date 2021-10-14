Коронавирус в Грузии: статистика 14 октября

В Грузии за сутки выявлено 4 212 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 649 407-ми.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 1 272;

Имерети – 899;

Кахети – 702;

Самегрело – Земо Сванети – 401;

Шида Картли – 250;

Квемо Картли – 223;

Аджария – 134;

Гурия – 100;

Мцхета-Мтианети – 99;

Самцхе-Джавахети – 99;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 33.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 1 982 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 607 563 лица. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 38 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 9 370 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 32 448 (+2 192). Из этого числа 1 088 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 249 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 894 человека;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 889 человек;

В карантинных пространствах находятся – 61 человек;

Проходят лечение на дому – 26 665 человек;

На самоизоляции находятся – 24 442 человека.

За последние 24 часа было проведено 52 620 тестов. В том числе 32 545 исследований на антиген и 20 075 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 8,0%. Показатель за последние 14 дней – 7,21%.