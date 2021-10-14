Де-факто КГБ Южной Осетии: граждане Грузии «нарушают границу» в поисках лучшей жизни

Де-факто КГБ Южной Осетии заявили о взаимосвязи между социально-экономическим положением жителей Грузии и количеством «нарушений границы» самопровозглашенной республики. В Цхинвали считают, что люди направляются в регион «в поисках лучших условий жизни».

В частности, сообщается, что задержанные 4 октября граждане Грузии рассказали, что до 2008 года жили в Южной Осетии, но во время войны были вынуждены бежать. В настоящее время они якобы живут в лагере для внутренне перемещенных лиц близ города Гори.

«Программа социальной поддержки беженцев и лиц, прибывающих в грузинские регионы на постоянное место жительства, должным образом не работает. Выделяемые западными кураторами денежные средства расходуются не по назначению. Высокий уровень безработицы, а также равнодушие официального Тбилиси к проблемам своего населения, лишает проживающих в лагерях для беженцев всякой возможности успешной ассимиляции и побуждает их предпринимать попытки возвращения в Южную Осетию».

В де-факто КГБ при этом опровергли сообщения грузинских СМИ о том, что официальные Тбилиси оказывает Цхинвали различного вида помощи, в том числе для борьбы с Covid-19.

«Это на деле является очередной пропагандой, служащей отчетом перед западными хозяевами за поступающие финансовые вливания».

«С учетом складывающейся в Грузии сложной эпидемиологической и социально-политической обстановки, официальному Тбилиси следует уделять должное внимание положению грузинских беженцев, которые в связи с тяжелым материальным положением вынуждены заниматься противоправной деятельностью», — говорится в сообщении де-факто КГБ.