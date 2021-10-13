В Москве обсудили «шаги для восстановления авиасообщения с Абхазией»

Де-факто президент Абхазии Аслан Бжания 12 октября встретился в Москве с главой Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько. По данным пресс-службы главы самопровозглашенной республики, стороны обсудили ряд вопросов практического взаимодействия, касающиеся возобновления воздушного сообщения в регионе.

«Бжания и Нерадько подтвердили заинтересованность в развитии и укреплении сотрудничества в области гражданской авиации, а также определили дальнейшие шаги для восстановления авиасообщения между Абхазией и Россией», — говорится в сообщении.

Позже комментарии сделали и в Росавиации. В Федеральном агентстве воздушного транспорта РФ заявили, что стороны обсудили вопрос масштабной реконструкции аэропортового комплекса аэропорта Бабушера под Сухуми. Также рассмотрели вопрос организации обслуживания воздушного движения.

«Ожидается, что в ближайшее время начнется организация проектно-изыскательских работ по реконструкции объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта», — сообщили в Росавиации.