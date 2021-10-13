В Литве выпустили коллекционную монету с эпизодом из «Витязя в тигровой шкуре» Руставели

Литовский монетный двор выпустил коллекционную монету, изображающую эпизод из средневековой грузинской поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Она была отчеканена по эскизу грузинских художников.

Серебряная монета достоинством в один доллар выпущена тиражом в 1000 экземпляров. Стоимость одной монеты составляет 119 евро. На реверсе изображена сцена коронации царицы Тинатин, а на аверсе – портрет королевы Великобритании Елизаветы II.

«Поэма «Витязь в тигровой шкуре» Руставели считается одним из наиболее значительных произведений в истории средневековой литературы. Вдохновленный этим литературным шедевром, Литовский монетный двор создал впечатляющую серию монет, названных в честь поэмы. Первая монета из серии «Коронация Тинатин» отражает одну из важнейших частей знаменитого стихотворения – эпизод коронации Тинатин», – говорится в сообщении Литовского монетного двора.

Изделие является результатом проекта, который возглавлил грузинский дизайнер Ива Джанезашвили. А иллюстрации к монете принадлежат художнику Мамуке Микеладзе.

Напомним, что в июле этого года дизайнер Джанезашвили уже возглавлял один из проектов Литовского монетного двора. В частности, он работал над созданием монеты под названием «Медея и Золотое руно».