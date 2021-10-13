Президент Грузии встретилась в Австрии с генсеком ОБСЕ

В рамках своего официального визита в Австрию президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась сегодня с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Марией Шмидт. Стороны обсудили ситуацию на оккупированных территориях Грузии и коснулись проходящих в Женеве переговоров.

«Я работаю над проектом по проведению в Тбилиси при поддержке ОБСЕ конференции по разрешению конфликта, миру и безопасности с участием женщин-лидеров», — сказала президент Зурабишвили, передает Общественный вещатель.

На встрече было отмечено, что ОБСЕ использует все возможности для вовлечения женщин во все сферы, в том числе в экономическую и финансовую. Как сообщает пресс-служба президента, в ходе переговоров глава государства также отметила, что недавно в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления, «но, к сожалению, количество женщин-кандидатов на выборах по-прежнему невелико».