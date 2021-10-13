Новое фото в соцсетях: Саакашвили на фоне парламента в Тбилиси

В соцсетях появилась новая фотография Михаила Саакашвили, сделанная, как предполагается, после его возвращения на родину и до ареста. В кадре виден бывший президент, а за его спиной – здание парламента Грузии, расположенное на проспекте Руставели в самом центре Тбилиси.

Ранее Саакашвили публиковал несколько видео из разных локаций, в том числе из Батуми и из леса, предположительно, в Западной Грузии. Его сторонники утверждают, что до задержания третий президент успел посетить несколько городов, к примеру, побывал у здания построенного им ныне бывшего парламента в Кутаиси.

Напомним, что Саакашвили сообщил о своем возвращении на родину утром 1 октября. В течение всего дня власти опровергали эту информацию, называя ее фейком, но вечером премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании экс-президента. Сейчас в правительстве утверждают, что знали и следили за всеми передвижениями Михаила Саакашвили с момента его возвращения.