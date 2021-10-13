Коронавирус в Грузии: +4 837 новых случаев за сутки

В Грузии за сутки выявлено 4 837 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 645 195-ти.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 1 379;

Имерети – 1 028;

Кахети – 889;

Самегрело – Земо Сванети – 444;

Шида Картли – 298;

Квемо Картли – 257;

Аджария – 171;

Гурия – 143;

Самцхе-Джавахети – 96;

Мцхета-Мтианети – 80;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 52.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 1 586 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 605 581 лицо. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 26 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 9 332 случая летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 30 256 (+3 225). Из этого числа 1 053 пациента находятся в тяжелом состоянии, 250 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 766 человек;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 803 человека;

В карантинных пространствах находятся – 61 человек;

Проходят лечение на дому – 24 687 человек;

На самоизоляции находятся – 22 279 человек.

За последние 24 часа было проведено 32 217 тестов. В том числе 32 217 исследований на антиген и 17 169 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 9,79%. Показатель за последние 14 дней – 6,95%.