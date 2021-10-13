Фильм Левана Когуашвили «Брайтон 4» может побороться за премию «Оскар»

Фильм грузинского режиссера Левана Когуашвили «Брайтон 4» будет выдвинут от Грузии на соискание премии американской киноакадемии «Оскар» в 2022 году. Картина может быть представлена в номинации «Лучший иностранный художественный фильм».

Национальный киноцентр начал отбор кандидатов на выдвижение на «Оскар» около месяца назад. В комиссию вошли Мераб Нинидзе, Нана Джорджадзе, Нана Эквтимишвили, Дея Кулумбегашвили, Констанстин Члаидзе, Георгий Овашвили, Рати Онели, Леван Кития, Владимир Качарава, Александр Габелия, Гигиша Абашидзе, Ия Сухиташвили, Ираклий Соломонашвили, Мариам Чачия и Тамта Габричидзе.

За право представлять Грузию на премии американской киноакадемии в этом году боролись три грузинские ленты: «Что мы видим, когда смотрим на небо» Александра Коберидзе, «Персона №2» Нино Басилия и «Брайтон 4» Левана Когуашвили. Последняя получила больше всего голосов.

Кандидатов на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» выдвигают сами страны. Затем из них отбирают фильмы-номинанты. Шорт-лист претендентов на премию в данной категории будет объявлен Американской киноакадемией 21 декабря 2021 года.

Грузинский фильм «Брайтон 4» рассказывает историю эмигрировавшего в США грузинского борца. В главной роли – двукратный олимпийский чемпион Леван Тедиашвили. Примечательно также, что в фильм стал последней работой Кахи Кавсадзе в кино. Актер играет бывшего оперного певца, вынужденного работать в Америке швейцаром в ресторане.

Картина – результат сотрудничества пяти стран: Грузии, России, Болгарии, Монако и США. Сопродюсер картины – Общественный вещатель Грузии.