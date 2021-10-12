Убийство британского туриста в Гори: полиция раскрыла дело

В Гори убит британский турист. Инцидент произошел 7 октября. Мужчину, который к тому моменту находился в Грузии 1 месяц, ограбили и жестоко избили. Судебное заседание против обвиняемых по факту гибели гражданина Великобритании, районный суд Гори рассмотрит сегодня, 12 октября.

28-летнего Томаса Кеннеди в бессознательном состоянии злоумышленники выбросили в Куру. Тело мужчины вынесло течением в районе села Квахврели, его обнаружил местный пастух. Преступников задержали, вещи жертвы правоохранители нашли в ломбарде.

По обвинению в групповом умышленном убийстве задержаны 5 человек. Четверо из них обвиняются в умышленном убийстве, совершенном группой лиц при отягчающих обстоятельствах. Преступление наказывается лишением свободы на срок от 13 до 17 лет. Еще один привлечен к уголовной ответственности за сокрытие тяжкого преступления.