В Душети по подозрению в подделке документов задержано одно лицо

В Душети (Мцхета-Мтианети) по подозрению в изготовлении поддельных документов задержано одно лицо. Согласно СМИ, подозреваемый в обмен на деньги подделывал документы для поездки в США. Его задержали в собственном доме.

Члены семьи и родственники подтверждают, что подозреваемый помогал гражданам в оформлении документов, однако отмечают, что закон он не нарушал.

«Он помог моему сыну и своему брату оформить документы и уехать в Америку. Это преступление — помогать кому-то? Он же не забрал их силой?» — сообщил телеканалу Formula один из родственников.

МВД Грузии заявление пока не публиковало, подробности уточняются.