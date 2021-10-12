Президенты Грузии и Австрии провели совместную пресс-конференцию в Вене

В Вене прошла совместная пресс-конференция президентов Грузии и Австрии. Напомним, Саломе Зурабишвили находится в Австрии с официальным визитом. Общению глав государств с прессой предшествовала встреча в формате тет-а-тет.

«Австрия поддерживает суверенитет Грузии в рамках ее международно признанных границ. Я имею в виду Абхазию и Южную Осетию. Австрия уже 13 лет участвует в наблюдательной миссии ЕС, которая является единственной международной миссией на местах, однако, к сожалению, у нее пока нет возможности действовать на территории контролируемой Россией. Мы требуем от России позволить наблюдательной миссии ЕС работать и в Абхазии, и в «Южной Осетии», — заявил во время выступления президент Австрии Александр Ван дер Беллен.

Кроме того, он выразил надежду на скорейшую деполяризацию политической ситуации в Грузии и поговорил о состоявшихся 2 октября выборах в органы местного самоуправления.

«Некоторое время назад в Грузии были проведены местные выборы, миссия международных наблюдателей оценила эти выборы в основном хорошо, однако они желали бы завершения политической поляризации, и мы присоединяемся к этой надежде», — отметил он.

Саломе Зурабишвили, в свою очередь, в очередной раз подтвердила приверженность Грузии пути европейской и евроатлантической интеграции.

«Необходимо, чтобы мы видели конкретные ходы, и работали над этим. Заявка в 2024 году, с одной стороны, действительно является перспективой, и мы должны более активно двигаться в направлении этой перспективы на пути реформ, которые, как мы знаем, необходимы. Судебные реформы — это одно из направлений, в котором неизбежно наше продвижение вперед и мы должны проявлять активность в этом направлении. В то же время 2024 год должен стать годом имплементации ассоциации в различных сферах, и население Грузии должно увидеть, что сближение с ЕС до членства является конкретным и продвигается. Это касается различных проектов, которые уже существуют в ЕС, к примеру, новые инфраструктурные проекты на Черном море, над которыми мы вместе работаем. Важно, что Евросоюз посредством г-на Шарля Мишеля включился в преодоление нашего политического кризиса, и это не знак вмешательства, а интереса ЕС, чтобы в этой стране и в целом регионе сохранялась стабильность. Это знак сближения, поскольку раз вы так внимательны к развитию внутриполитическому развитию, значит, мы уже не чужие. Если в ЕС и существует в какой-то форме усталость в отношении расширения, то этот синдром усталости не наблюдается в Грузии», — сказала президента Грузии.