Адвокат: Саакашвили хуже, но он бодр

По словам адвоката Михаила Саакашвили Беки Басилая, состояние здоровья экс-президента значительно ухудшилось. Защитники посетили его в тюрьме после чего сообщили общественности, что у Саакашвили уже очевидные проблемы с движением и речью.

При этом Басилая добавил, что экс-президент все еще бодр.

«Мы все должны понимать, что голодовка вступает в довольно сложную фазу, мы уже видим последствия этого. У него проблемы с ходьбой, кроме того, он сказал, что опухли ноги, его моторика речи, его движения демонстрируют негативные последствия голодовки. Несмотря на это все Миша бодр, но мы должны понимать, что состояние его здоровья будет становиться все хуже», — сказал адвокат.

Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси. Он голодает уже 12 дней.