Убийство британца в Грузии: суд заключил обвиняемых под стражу

Пятеро человек, задержанных по делу об убийстве британского туриста Томаса Кеннеди в Гори, заключены под стражу. Мера пресечения была определена судом 12 октября. Обвиняемые продолжают пользоваться правом хранить молчание и не раскрывают подробностей случившегося.

Напомним, убийство произошло 7 октября. Мужчину, который к тому моменту находился в Грузии 1 месяц, ограбили и жестоко избили.

По версии следствия, после ограбления и избиения в злоумышленники сбросили в Куру 28-летнего Томаса Кеннеди, находившегося в бессознательном состоянии. Тело мужчины вынесло течением в районе села Квахврели, его обнаружил местный пастух.

По обвинению в групповом умышленном убийстве задержаны 5 человек. Четверо из них обвиняются в умышленном убийстве, совершенном группой лиц при отягчающих обстоятельствах. Преступление наказывается лишением свободы на срок от 13 до 17 лет. Еще один привлечен к уголовной ответственности за сокрытие тяжкого преступления.