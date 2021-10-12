В Грузии полностью вакцинирован почти 31% населения

По данным Национального центра по контролю заболеваний, 11 октября вакциной от коронавируса были привиты 6 817 человек. С начала октября ежедневно прививаются порядка 10 тысяч человек в масштабах страны.

На сегодняшний день в общей сложности в Грузии проведено 1 882 118 прививок. Порядка 1 002 488 человек (35,3%) получили хотя бы одну дозу препарата. Полный курс прошли 879 630 человек (30,8%). Напомним, что массовая вакцинация в Грузии началась 15 марта.

В стране на сегодняшний день используются препараты Pfizer, Astrazeneca, Sinovac и Sinopharm.