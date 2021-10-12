Коронавирус в Грузии: статистика 12 октября

В Грузии за сутки выявлено 4 775 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 640 538-ми.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 1 359;

Имерети – 1 060;

Кахети – 617;

Самегрело – Земо Сванети – 493;

Квемо Картли – 256;

Шида Картли – 349;

Аджария – 225;

Гурия – 156;

Мцхета-Мтианети – 104;

Самцхе-Джавахети – 97;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 59.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 1 623 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 603 995 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 37 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 9 306 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 27 031. Из этого числа 1 042 пациента находятся в тяжелом состоянии, 255 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 616 человек;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 749 человек;

В карантинных пространствах находятся – 71 человек;

Проходят лечение на дому – 21 666 человек;

На самоизоляции находятся – 20 698 человек.

За последние 24 часа было проведено 47 723 теста. В том числе 33 118 исследований на антиген и 14 605 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 10,01%. Показатель за последние 14 дней – 6,58%.