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Коронавирус в Грузии: статистика 12 октября

SOVAОт

В Грузии за сутки выявлено 4 775 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 640 538-ми.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

  • Тбилиси – 1 359;
  • Имерети – 1 060;
  • Кахети – 617;
  • Самегрело – Земо Сванети – 493;
  • Квемо Картли – 256;
  • Шида Картли – 349;
  • Аджария – 225;
  • Гурия – 156;
  • Мцхета-Мтианети – 104;
  • Самцхе-Джавахети – 97;
  • Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 59.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 1 623 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 603 995 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 37 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 9 306 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 27 031. Из этого числа 1 042 пациента находятся в тяжелом состоянии, 255 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

  • Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 616 человек;
  • В т. н. Covid-гостиницах находятся – 749 человек;
  • В карантинных пространствах находятся – 71 человек;
  • Проходят лечение на дому – 21 666 человек;
  • На самоизоляции находятся – 20 698 человек.

За последние 24 часа было проведено 47 723 теста. В том числе 33 118 исследований на антиген и 14 605 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 10,01%. Показатель за последние 14 дней – 6,58%.

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