Начался визит президента Грузии в Австрию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили начала официальный визит в Австрию. Как сообщают в пресс-службе главы государства, в аэропорту Вены грузинскую делегацию встречали представители МИД страны.

«В рамках этого визита состоятся встречи с генеральным секретарем ОБСЕ, а также с группой женщин-послов при ОБСЕ. Президент очень заинтересована в продвижении повестки дня «Женщины, мир, безопасность» на международном уровне и, разумеется, в рамках ОБСЕ. Это напрямую связано с самым важным для нас вызовом – мирным урегулированием конфликта и безопасностью населения. Естественно, подключение женщин-лидеров еще больше бы способствовало этой задаче», — заявила чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Австрии Кетеван Цихелашвили,

Саломе Зурабишвили в рамках своего визита встретится с австрийским коллегой, а также посетит грузино-австрийский бизнес-форум.