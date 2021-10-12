13 октября в Тбилиси откроется выставка «Жизнь и смерть – Великие Помпеи»

13 октября в Тбилиси, в музее имени Симона Джанашия откроется выставка «Жизнь и смерть – Великие Помпеи», ранее представленная в Вани.

Посетителям представится возможность увидеть разнообразные материалы археологических исследований. Выставка расскажет историю древнего города Помпеи, погребенного под пеплом в результате извержения вулкана Везувий в 79 году н.э. Город, которому удалось сохраниться под слоем пепла, сейчас является музеем под открытым небом. Он также внесён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Выставка – результат тесного сотрудничества между культурными учреждениями Грузии и Италии. Ранее в Грузии уже были представлены шедевры крупнейших авторов эпохи итальянского Возрождения и барокко, а также модернистских и постмодернистских периодов.