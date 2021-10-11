Саакашвили: «Чем преждевременно меня оплакивать, лучше засучите рукава»

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сделал очередное обращение, которое озвучил один из его адвокатов, гендиректор телеканала Mtavari Arkhi Ника Гварамия.

Саакашвили призвал всех сосредоточиться на втором туре выборов, а не сеять нигилизм даже с мотивацией заботы о его здоровье.

«Друзья, я хотел бы обратиться ко всем с просьбой, сейчас выборы и все внимание должно быть уделено им. Сеять нигилизм в период второго тура выборов, в том числе с мотивацией заботы о моем здоровье, в прямых интересах врагов Грузии. Мы должны изменить страну многими методами, в том числе победой на выборах. Я сделаю все возможное, чтобы в условиях голодовки дожить до 30 октября. Чем преждевременно меня оплакивать, лучше засучите рукава и вместе отпразднуем победу 30-го», — заявил Саакашвили.