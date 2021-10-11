Медведев написал статью об Украине, где назвал руководство страны «невежественным»

В «Коммерсанте» опубликована статья Дмитрия Медведева, посвященная отношениям с Украиной, в которой бывший президент России нелестно отзывается о действующих властях страны.

По словам Медведева, Украина находится в поиске идентичности и сочиняет «свою отдельную историю». При этом руководство страны, по его мнению, не имеет «устойчивой самоидентификации».

«Нынешний президент этой измученной страны — человек, имеющий определенные этнические корни, всю жизнь говоривший на русском языке. Более того, работавший в России и получавший значительные средства из российских источников», — говорится в статье, передает телеканал «Дождь».

Руководителей Украины Медведев называет несамостоятельными людьми и ссылается на статью Путина, в которой он называл страну проектом «Анти-Россия» и утверждал, что она находится под внешним управлением. «А нам с вассалами дело иметь бессмысленно. Дела нужно вести с сюзереном», — утверждает автор текста.

Далее Дмитрий Медведев пишет, что во главе Украины стоят «слабые люди», которые стремятся заработать и сохранить средства «в заграничном офшоре». Неделей ранее Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал расследование «архив Пандоры», где среди прочего рассказывалось об офшорной компании Владимира Зеленского. «Лидера, который мог бы пожертвовать собой ради Украины, а не пытаться монетизировать свое пребывание у власти, не было, нет и, похоже, пока не будет», — заявил Медведев.

Зампред Совбеза также называет украинское руководство «невежественными и необязательными людьми», поскольку они меняют свою позицию «в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре». Бывший президент России отмечает, что в политике возможны компромиссы, но не в том случае, когда позиция одной из сторон меняется на диаметрально противоположную.

В завершении текста Медведев заключает, что для того, чтобы вести дела с Украиной, России нужно дождаться вменяемого руководства, «которое нацелено не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны, не на организацию дебильных „Крымских платформ“, созданных для оболванивания населения страны и подкачки своих мускулов перед выборами, а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией».

«Вот только с таким руководством Украины и стоит иметь дело. Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые», — утверждает Медведев.