На Международный фестиваль DOK Leipzig едут два грузинских фильма

На 64-й Международный фестиваль документального и анимационного кино DOK Leipzig едут два грузинских фильма. Конкурс будет проходить с 25 по 31 октября в Лейпциге, в Германии.

В рамках конкурса состоится премьера документального фильма Марадии Цаава «Вода не имеет границ». Действие картины происходит на Ингури ГЭС, журналист пытается пересечь т.н. границу, чтобы попасть на территорию неподконтрольной центральным властям Абхазии.

Также на фестивале будет показан анимационный фильм Мариам Капанадзе «Заброшенная деревня».

DOK Leipzig — один из первых кинофестивалей в Германии, посвященных развитию независимого кинематографа. Организаторы представляют зрителям разнообразную и уникальную программу, отбирая лучшие работы кинематографистов со всего мира.