Грузинский борец греко-римского стиля Зураб Датунашвили, выступающий за Сербию, стал чемпионом мира на турнире, проходившем в Норвегии.

Он одержал убедительную победу над соперником из Беларуси со счетом 9:1.

Свою победу Зураб Датунашвили посвятил третьему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, выложим фотографию в футболке с надписью «Free Saakashvili».

Зураб Датунашвили – бывший член сборной Грузии. Продолжить профессиональную карьеру за границей его заставил конфликт с президентом Федерации борьбы Гегой Гегешидзе. На одном из состязаний тот ударил борца неизвестным предметом по лицу.

Датунашвили несколько месяцев требовал отставки Гегешидзе, но безуспешно. После этого спортсмен заявил, что не намерен бороться за команду до тех пор, пока Гега Гегешидзе возглавляет федерацию.