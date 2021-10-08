В Батуми из-под завалов вызволили малолетнего ребенка

В результате обрушения части жилого дома в центре Батуми под завалами оказался малолетний ребенок. Во время инцидента он находился в автомобиле, припаркованном рядом с корпусом. По данным СМИ, ребенку до двух лет. Он получил травму ноги.

Мобилизованные на месте правоохранители и спасатели не сразу смогли вызволить ребенка из-под завалов, посколько он оказался заблокирован обрушившимися частями здания. После освобождения ребенок был госпитализирован.

На месте продолжают работать спасатели, мобилизована спецтехника.

Обрушение произошло на улице 26 Мая. Причины пока неизвестно, но в СМИ распространяются две версии: по одной из них, это взрыв бытового газа, по другой, причиной обрушения стало строительство дополнительного этажа на крыше 5-этажного дома.