9348763 #новости Батуми, Ираклий Гарибашвили
Фото: batumelebi.netgazeti.ge

Под завалами в Батуми могут оставаться 10-15 человек. Их ищут 300 спасателей

SOVAОт

На месте обрушения части жилого дома в центре Батуми работают порядка 300 спасателей. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, прибывший на место инцидента. По его словам, под завалами могут оставаться 10-15 человек.

«Наши службы, спасатели, делают все, чтобы своевременно расчистить территорию», — сказал премьер.

Гарибашвили не стал называть причин произошедшего и призвал дождаться результатов следствия.

Отметим, что обрушение произошло примерно в полдень. С тех пор спасателям удалось извлечь лишь малолетнего ребенка, который оказался заблокирован в автомобиле, припаркованном рядом с домом. Никого из жильцов пока вызволить не удалось.

SOVA

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