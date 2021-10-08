Под завалами в Батуми могут оставаться 10-15 человек. Их ищут 300 спасателей

На месте обрушения части жилого дома в центре Батуми работают порядка 300 спасателей. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, прибывший на место инцидента. По его словам, под завалами могут оставаться 10-15 человек.

«Наши службы, спасатели, делают все, чтобы своевременно расчистить территорию», — сказал премьер.

Гарибашвили не стал называть причин произошедшего и призвал дождаться результатов следствия.

Отметим, что обрушение произошло примерно в полдень. С тех пор спасателям удалось извлечь лишь малолетнего ребенка, который оказался заблокирован в автомобиле, припаркованном рядом с домом. Никого из жильцов пока вызволить не удалось.