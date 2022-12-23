Соратник Саакашвили прекратил голодовку по состоянию здоровья

Депутат от «Единого национального движения» Давид Киркитадзе, объявивший голодовку с требованием перевести Михаила Саакашвили на лечение за границу, прекратил свой протест. Причиной стали проблемы со здоровьем.

В оппозиционной партии заявили, что кровяное давление Киркитадзе было близко к 100/90. Его госпитализировали. В больнице медики, сославшись на показатели эхокардиограммы, рекомендовали политику прекратить голодовку.

Сейчас состояние здоровья депутата стабилизировалось, но он по-прежнему слаб.

Напомним, изначально 15 декабря голодовку в поддержку Саакашвили объявили три члена «Национального движения» – Давид Киркитадзе, Ана Цитлидзе и Абдула Исмаилов. Позже к ним присоединился Темур Джанашия, но выбыл Исмаилов – также по состоянию здоровья. В настоящее время голодовку продолжают только Цитлидзе и Джанашия.