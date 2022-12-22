Симуляции Саакашвили или инсинуации властей: появление экс-президента на публике привело к спорам - SOVA

Все последние заседания Тбилисского городского суда заканчивались, не успев начаться, и переносились на более поздний срок. Саакашвили выражал готовность и желание присутствовать в зале заседаний, чтобы дать показания, но врачи клиники «Вивамед», где он проходит лечение, выступали против транспортировки главного пациента страны. В то же время Пенитенциарная служба заявляла: обеспечить дистанционное включение из больницы пока технически невозможно.

В оппозиционном лагере считали, что власти, таким образом, не хотят показывать общественности, как выглядит Саакашвили. Но к очередному дню суда они все же организовали видеосвязь.

Так или иначе, но нынешнее заседание также закончилось ничем – Саакашвили не удалось выступить. Процесс перенесли на 29 декабря – почти на канун Нового года. Судья Георгий Аревадзе заявил, что слушания не могут назначаться каждый день, и призвал не питать иллюзий относительно быстрого завершения процесса – за одно или два заседания. Он пояснил, что для изучения новых показаний свидетелей нужно время.

Семья, адвокаты и сторонники Саакашвили, в свою очередь, требуют от суда принять решение в максимально короткие сроки. Они бьют тревогу, утверждая, что третий президент Грузии – в шаге от смерти.

Примечательно, что во время судебного процесса – после перерыва – Саакашвили вновь стало плохо. Представитель защиты, находившийся в клинике вместе с экс-главой государства, заявил, что ему потребовалась помощь врачей. «На данном этапе он отказывается от включения», — сказал адвокат Шалва Хачапуридзе, присутствовавший на суде.

Но ни адвокатам, ни подсудимому оппоненты, судя по всему, не поверили. В ходе заседания представитель Пенитенциарной службы Ника Абрамишвили заявил, что распространенные ранее ведомством видеоматериалы являются «вновь открывшимся обстоятельством» и нуждаются в проверке. А значит – нужно еще подождать. Он ходатайствовал о новой экспертизе в Национальном бюро Самхараули и других центрах, обладающих следственными полномочиями.

«Возникли легитимные вопросы: нет ли признаков симуляции в действиях осужденного Михаила Саакашвили?», — заявил сотрудник Пенитенциарной службы. По словам Абрамишвили, экспертные центры также должны будут дать ответ на вопрос: действительно ли экс-президент страдает тяжелыми заболеваниями.

Адвокат Хачапуридзе в этой связи выразил недоумение: камеры в помещениях Саакашвили устанавливала сама Пенитенциарная служба, поэтому странно, что она считает кадры «вновь открывшимся обстоятельством», ведь ведомство всегда имело к ним доступ. Кроме того, Шалва Хачапуридзе поставил под сомнение авторитет, объективность и независимость экспертных центров, о которых заявил представитель Пенитенциарной службы.

При этом адвокат вызвал в качестве свидетеля американского эксперта-психиатра Эрика Дэвида Голдсмита. Шалва Хачапуридзе попросил его ответить на вопрос, что будет, если третьего президента Грузии незамедлительно не перевести на лечение за границу.

«Могу с уверенностью сказать вам, что состояние Михаила Саакашвили и сегодня остается тяжелым. Это состояние может осложниться, и он может просто умереть», — заявил в ответ Голдсмит.

По словам американского специалиста, у бывшего президента Грузии отмечается быстро прогрессирующая деменция. И одним из ее признаков является потеря памяти.

«Как и у всех пациентов с деменцией, у него отличная память на прошлое – когда он учился в школе, когда был молод, когда строил карьеру. Но по отношению к текущим событиям у него ужасная память. Возникли проблемы с усвоением новой информации. Раньше у него был острый ум, быстрое мышление, но теперь его мышление очень медленное, иногда он путается… Он неухожен. Ему нужно подстричь ногти. И это – тоже симптомы деменции. У него проявляется слабость. Ему трудно встать с места. Есть проблемы с ходьбой, он похудел… Он чувствует неприятные ощущения в руках и ногах».

По словам эксперта, диагноз «деменция» является достаточным основанием для освобождения Саакашвили из заключения. При этом Голдсмит предупредил, что с каждым днем все больше усугубляется посттравматическое стрессовое расстройство бывшего президента. Он также отметил, что в мире очень мало мест, где можно лечить проблемы с мозгом, вызванные тяжелыми металлами.

О том, что в крови Саакашвили обнаружены ртуть и мышьяк, ранее заявляли адвокаты и грузинские эксперты. И американский специалист подтвердил, что повреждения, вызванные этими веществами, могут спровоцировать приобретенную деменцию, которая отличается от типичной болезни Альцгеймера.

«Он должен находиться в учреждении, которое имеет квалификацию в области медицины, психиатрии и многого другого. В первую очередь необходимо учреждение, обладающее опытом и квалификацией для выявления причин, приведших к приобретенной деменции. Следующим шагом для этой клиники должна стать разработка схемы лечения для дезинтоксикации», — сказал эксперт.

В ходе заседания адвокат Саакашвили также предложил всем самим убедиться в тяжелом состоянии подсудимого – он попросил экс-президента привстать и задрать футболку, чтобы и судья, и присутствующие в зале люди по крайней мере визуально оценили, что происходит с политиком.

«Это примерно такое же состояние, как у ребят из батальона «Азов», когда их освободили. Посмотрим, в каком он состоянии, и удовлетворим интерес общественности. Посмотрим результат 8-месячного лечения, которое с таким «успехом» ведет медицинский департамент Пенитенциарной службы», — сказал Хачапуридзе.

Судья Аревадзе, однако, предупредил: если Саакашвили «начнет раздеваться», его отключат.

Еще один отказ Саакашвили получил, когда хотел обратиться к суду на украинском языке. Экс-президент объяснил свое желание тем, что является гражданином Украины. Но во время выступления Георгий Аревадзе попросил отключить звук. Судья призвал подсудимого говорить по-грузински, поскольку тот «владеет грузинским, к тому же, очень хорошо».

«Господин Михаил, вы – гражданин Украины, но говорите по-грузински. Судопроизводство ведется на грузинском языке, поэтому вы должны обращаться к нам по-грузински. Я не знаю украинского языка», — сказала Аревадзе Саакашвили. Тогда было предложено вызвать переводчика.

После этого судья заявил, что временно отстраняет подсудимого от судебного процесса, что вызвало шум в зале заседаний. Процесс был остановлен на несколько минут. В результате одну из сторонниц Саакашвили, недовольную таким решением, удалили из помещения и оштрафовали на 200 лари (около 75 долларов).

Уже после завершения заседания адвокат Хачапуридзе заявил, что власти пытаются затянуть процесс. При этом защита, напротив, чтобы максимально приблизить конец разбирательств и спасти Саакашвили, согласилась не заслушивать некоторых свидетелей. «Но другая сторона вызывает конвоиров, чуть ли не уборщиц и прочих. Они делают это, чтобы искусственно затянуть процесс», — сказал адвокат.

Реакции

Судебное заседание, на котором впервые за более чем полгода появился Михаил Саакашвили, вызвало полярные реакции среди сторонников экс-президента и его политических оппонентов.

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что «сегодня мы наблюдали очередную очень бездарную симуляцию». Он выразил уверенность, что потеря веса Михаилом Саакашвили стала следствием «избирательного питания» и операции на желудке.

«Что касается его визуала, то нет никаких отличий от кадров, опубликованных Минюстом несколько дней назад». По словам лидера партии власти, медицинские показания должны быть подтверждены диагнозом, «а они никакого диагноза не опубликовали».

Комментируя призыв президента Украины Владимира Зеленского проявить милосердие к Саакашвили, Кобахидзе вновь обрушился с критикой в адрес Киева. По его словам, правительство Зеленского принимало непосредственное участие «в спецоперации по засылке Саакашвили с контейнерами со сметаной в Грузию». Лидер правящей партии добавил, что слова Зеленского для него «не имеют цены».

Версию о симуляции Саакашвили поддержал и лидер фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе. По его словам, сегодня общество в очередной раз разоблачило обман бывшего президента.

«Всю свою жизнь он лгал и держал грузинский народ в стрессе и пытках. Сегодня у него остался только ресурс лжи. Абсолютное большинство населения Грузии считает, что у него был абсолютный ресурс на то, чтобы зачесать волосы набок, не отращивать бороду и не притворяться умирающим. Я также согласен с мнением общественности о том, что этот человек грязно симулирует», — сказал Мдинарадзе.

Похожее заявление сделал депутат Гия Вольский: «Суд должен рассматривать вопрос, опираясь на компетентные материалы, а не исходя из того, отпустил ли заключенный бороду, нечесан он или немыт».

Не увидел ничего странного во внешнем виде Саакашвили еще один член «Грузинской мечты» – депутат Бежан Цакадзе. По его словам, экс-президент просто небритый и похудевший, «но сейчас любой человек может быть худым».

Спикер парламента Шалва Папуашвили, в свою очередь, заявил, что в действительности в интересах государства – сохранить здоровье Саакашвили, ведь «ему сидеть еще пять лет». В то же время друзья экс-президента якобы заинтересованы в том, чтобы он стал немощным – так политика можно будет вызволить из тюрьмы. Сторонников Саакашвили председатель парламента назвал его «злейшими врагами».

Сами сторонники третьего президента продолжают настаивать на том, что его жизнь находится под угрозой. По словам одного из старых соратников Саакашвили Гии Барамидзе, сегодня это понимают не только в «Едином национальном движении», но и в «абсолютном большинстве общества». Оппозиционер при этом предостерег власти от шагов, которые могут привести к эскалации. По его словам, правительство должно изменить свою тактику:

«Если у этого режима есть хоть немного рационализма и хоть какой-то ум и ответственность, способность осознавать, что им не уйти от этой ответственности, что, если с президентом Саакашвили что-то случится, они могут, с одной стороны, подтолкнуть страну к гражданскому противостоянию, а с другой – полностью лишить Грузию шанса получить статус кандидата на вступление в ЕС».

По словам Барамидзе, власти поняли, что давление как со стороны грузинского населения, так и со стороны международного сообщества уже очень велико. И если произойдет «какое-то несчастье», процессы для них кончатся очень плачевно.

Нынешний лидер «Национального движения» Ника Мелия опасается, что власти Грузии все же попытаются растянуть процесс над Саакашвили. По его словам, указывать на это могут попытки включить в список свидетелей, которых следует допросить, сотрудников конвойной службы.

«Если мы убедимся, что процессы намеренно затягиваются, нам придется принимать конкретные решения. Растягивание во времени приведет к смерти человека. Если власти будут бесконечно затягивать процесс, это будет расцениваться как смертный приговор».

Того, что Михаил Саакашвили может умереть, не дождавшись освобождения, опасаются и в гражданском движении «Позор». В специальном заявлении организации отмечается, что «смерть лица, находящегося в заключении, отказ оказывать ему надлежащую медицинскую помощь – это не воля рядового грузина, и это не соответствует человеческим этическим нормам, европейским ценностям, христианским ценностям и нашим традициям».

По мнению активистов, в тот момент, когда жизнь третьего президента находится в опасности, все политические интриги должны стать второстепенными.

Авторы заявления также напоминают, что подавляющее большинство населения Грузии поддерживает евроинтеграцию страны. При этом в процессе сближения с ЕС западные партнеры отводят важную роль вопросу Михаила Саакашвили. «Поэтому было бы отдельным преступлением вместе с человеческой жизнью принести в жертву европейскую перспективу страны только ради политической или личной мести», — заявили в движении «Позор».

«Правительство обязано сделать морально и исторически правильный шаг и дать Михаилу Саакашвили возможность получить соответствующее лечение за границей. Это вопрос политической ответственности властей. Это вопрос уважения базовых ценностей, что мы не живем в стране, где людей просто обрекают на смерть».