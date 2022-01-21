В одном из районов Грузии в детские сады пустят только детей из вакцинированных семей

УТОЧНЕНИЕ: мэр Гурджаани опроверг сообщение СМИ

В детские сады Гурджаанского муниципалитета Грузии смогут ходить только дети из семей, все члены которых прошли полный курс вакцинации. Беспрецедентное решение принял мэр Зураб Утиашвили, передает телеканал Mtavari Arkhi. По словам чиновника, это снизит риск распространения коронавируса.

«Мы обязаны управлять процессом таким образом, чтобы минимизировать угрозу для людей. Поэтому принято решение возобновить воспитательный процесс только для детей из семей, которые дважды вакцинированы. Если в семье будет хоть один непривитый [совершеннолетний] член, на данном этапе мы не сможем включить ребенка в воспитательный процесс. Конечно, заразиться может и привитый человек, но ведь риск тяжелых случаев и смерти уменьшается», — сказал Утиашвили.

По словам мэра, у него была коммуникация с Национальным центром по контролю заболеваний, и только после этого было принято решение о введении новых правил.

В 32-х детских садах Гурджаанского муниципалитета образовательный процесс должен возобновиться в понедельник, 24 января. Детские сады района были закрыты в ноябре 2021 года из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в регионе Кахети.