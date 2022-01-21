Мэр Гурджаани опроверг сообщения о приеме в детские сады только детей из вакцинированных семей

Мэр Гурджаанского муниципалитета Зураб Утиашвили опроверг информацию о том, что с понедельника, 24 января, в детские сады района будут принимать только детей из вакцинированных семей.

По словам чиновника, он провел встречу с работниками Ассоциации дошкольных учреждений, где обсуждался вопрос возобновления воспитательного процесса в детских садах. Однако конкретного решения о введении ограничений принято не было. С понедельника воспитательный процесс возобновится в обычном режиме.

«Во время совещания можно обсуждать что угодно. Этот вопрос [допуска детей из вакцинированных семей] обсуждался как одна из версий. Хотя окончательного решения принято не было. Мы обращаемся к родителям с рекомендацией по возможности вакцинироваться. Главная рекомендация Национального центра по контролю заболеваний – именно своевременная вакцинация», — сказал Утиашвили.

Отметим, что 21 января ряд грузинских СМИ сообщили о том, что воспитательный процесс в детских садах Гурджаанского муниципалитета возобновится только для детей, все члены семьи которых прошли полный курс вакцинации.