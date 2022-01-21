Госдепартамент США рассказал о российской пропаганде об Украине

Российские военные и разведывательные структуры распространяют дезинформацию и пропаганду с целью убедить россиян в необходимости военных действий в Украине, а западные страны – в провокации Украиной глобального конфликта. Об этом говорится в пресс-релизе Госдепартамента США, передает телеканал «Дождь».

Ведомство привело примеры «российской лжи» о кризисе на границе с Украиной и его причинах. В пресс-релизе указаны в основном ссылки на англоязычные СМИ с цитатами президента России Владимира Путина, главы Минобороны Сергея Шойгу, замглавы МИД Сергея Рябкова и советника президента по международным делам Юрия Ушакова.

Госдепартамент назвал вымыслом следующие утверждения:

Украина и украинские чиновники являются агрессором в российско-украинских отношениях. В Госдепе заявили, что Россия «оккупировала» Крым, контролирует вооруженные силы в Донбассе и разместила на границе с Украиной более 100 тысяч военных.

В Госдепе заявили, что Россия «оккупировала» Крым, контролирует вооруженные силы в Донбассе и разместила на границе с Украиной более 100 тысяч военных. Запад подталкивает Украину к конфликту;

Развертывание Россией боевых сил – это просто передислокация войск на ее собственной территории. В ответ на это в Госдепе заявили, что Москве инициировала нынешний кризис, развернув военных и вооружения на границе с Украиной, ― «это не просто ротация войск», а «явная, возобновившаяся российская угроза суверенитету и территориальной целостности Украины». «Наращивание потенциала сопровождается активными мерами по дезинформации, призванными подорвать доверие к украинскому правительству и создать предлог для дальнейшего российского вторжения», — говорится в заявлении.

В ответ на это в Госдепе заявили, что Москве инициировала нынешний кризис, развернув военных и вооружения на границе с Украиной, ― «это не просто ротация войск», а «явная, возобновившаяся российская угроза суверенитету и территориальной целостности Украины». «Наращивание потенциала сопровождается активными мерами по дезинформации, призванными подорвать доверие к украинскому правительству и создать предлог для дальнейшего российского вторжения», — говорится в заявлении. США планировали химические атаки в Донбассе. В Госдепе заявили, что США не применяют химоружие, тогда как Россия за последние годы якобы дважды использовала его «для нападений и покушений на противников, в том числе на чужой территории».

Россия защищает этнических русских в Украине. В ведомстве заявили, что достоверных сообщений об угрозах со стороны украинского правительства этническим русским или русскоязычным нет, но есть информация о том, что украинцы в Крыму и Донбассе «сталкиваются с подавлением своей культуры и национальной идентичности и живут в условиях жестоких репрессий и страха», а «религиозные и этнические меньшинства расследуются и преследуются как экстремисты».

В ведомстве заявили, что достоверных сообщений об угрозах со стороны украинского правительства этническим русским или русскоязычным нет, но есть информация о том, что украинцы в Крыму и Донбассе «сталкиваются с подавлением своей культуры и национальной идентичности и живут в условиях жестоких репрессий и страха», а «религиозные и этнические меньшинства расследуются и преследуются как экстремисты». НАТО замышляло заговор против России после окончания холодной войны, окружило Россию войсками, нарушило предполагаемые обещания не расширяться и угрожало безопасности России перспективой членства Украины в альянсе. В ответ на это Госдеп утверждает, что альянс никогда не обещал не принимать новых членов, но его расширение не направлено против России. Там отметили, что Россия имеет сухопутные границы с 14 странами, из которых только пять являются членами НАТО.

В ответ на это Госдеп утверждает, что альянс никогда не обещал не принимать новых членов, но его расширение не направлено против России. Там отметили, что Россия имеет сухопутные границы с 14 странами, из которых только пять являются членами НАТО. Запад избегает дипломатии и сразу переходит к таким мерам, как санкции. В Госдепе заявили, что США и их союзники активно ведут дипломатическое обсуждение для разрешения кризиса, в том числе напрямую с российским правительством.

Напомним, в декабре 2021 года Россия представила США и НАТО проекты договоров о гарантиях безопасности. Одним из главных требований был отказ от расширения НАТО на восток и от членства Украины и Грузии в альянсе. Вашингтон и Брюссель ультиматум отвергли, заявив о праве суверенных государств самостоятельно выбирать системы безопасности.