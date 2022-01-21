МИД России назвал условия для возобновления авиасообщения с Грузией

Запрет российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию носит временный характер, и Москва неоднократно обозначали условия его отмены. Так в министерстве иностранных дел ответили на вопрос, поступивший в МИД в рамках пресс-конференции по итогам работы ведомства в 2021 году.

«Они [условия] хорошо известны грузинской стороне. Речь идет о стабилизации ситуации в Грузии, прекращении русофобской кампании и исчезновении угроз для безопасности наших граждан. Не можем также не учитывать санитарно-эпидемиологическую обстановку».

В российском МИДе вновь заявили, что Москва была вынуждена пойти на ограничения, «реагируя на известную провокацию грузинских радикалов». При этом на Смоленской площади заверили, что остаются приверженными целям нормализации российско-грузинских отношений, преодоления имеющихся разногласий, восстановления и развития двусторонних связей – «все это отвечает интересам народов двух наших стран».

«Однако такой процесс должен быть улицей с двусторонним движением. Очень рассчитываем, что грузинские власти извлекут уроки из прошлого и будут проводить по отношению к России более взвешенную политику», — добавили в МИДе.