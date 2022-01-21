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Коронавирус в Грузии: рекордное количество случаев за сутки

SOVAОт

В Грузии за сутки выявлено 8 767 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 1 030 710-ти.

С начала пандемии это рекордный показатель выявленных за сутки случаев инфицирования. Предыдущий рекорд был установлен 19 января. Тогда в Грузии за сутки коронавирус подтвердился у 8 728 человек.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

  • Тбилиси – 5 052;
  • Имерети – 861;
  • Аджария – 851;
  • Шида Картли – 538;
  • Квемо Картли – 351;
  • Самегрело – Земо Сванети – 334;
  • Кахети – 277;
  • Мцхета-Мтианети – 176;
  • Самцхе-Джавахети – 165;
  • Гурия – 119;
  • Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 43.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 5 173 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 951 428 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 49 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксирован 14 631 случай летального исхода от Covid-19.

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Активных случаев на сегодняшний день – 64 625 (+3 545). В тяжелом состоянии находятся 992 пациента, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 286 лиц.

  • Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 342 человека;
  • В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 895 человек;
  • В карантинных пространствах находятся – 39 человек;
  • Проходят лечение на дому – 58 388 человек;

За последние 24 часа было проведено 56 386 тестов. В том числе 35 725 исследований на антиген и 20 661 PCR-тест (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 15,55%. Показатель за последние 14 дней – 11,39%.

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