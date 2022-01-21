Коронавирус в Грузии: рекордное количество случаев за сутки

В Грузии за сутки выявлено 8 767 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 1 030 710-ти.

С начала пандемии это рекордный показатель выявленных за сутки случаев инфицирования. Предыдущий рекорд был установлен 19 января. Тогда в Грузии за сутки коронавирус подтвердился у 8 728 человек.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 5 052;

Имерети – 861;

Аджария – 851;

Шида Картли – 538;

Квемо Картли – 351;

Самегрело – Земо Сванети – 334;

Кахети – 277;

Мцхета-Мтианети – 176;

Самцхе-Джавахети – 165;

Гурия – 119;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 43.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 5 173 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 951 428 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 49 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксирован 14 631 случай летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 64 625 (+3 545). В тяжелом состоянии находятся 992 пациента, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 286 лиц.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 342 человека;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 895 человек;

В карантинных пространствах находятся – 39 человек;

Проходят лечение на дому – 58 388 человек;

За последние 24 часа было проведено 56 386 тестов. В том числе 35 725 исследований на антиген и 20 661 PCR-тест (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 15,55%. Показатель за последние 14 дней – 11,39%.