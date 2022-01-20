Прокуратура Грузии не признала Саакашвили потерпевшим

Прокуратура Грузии не признала третьего президента страны Михаила Саакашвили потерпевшим. Как заявили в ведомстве, они не могут принять итоговое решение до получения заключения экспертизы и проведения определенных следственных действий.

«Требование защиты о признании Михаила Саакашвили потерпевшим не удовлетворено за отсутствием оснований», — говорится в заявлении прокуратуры.

При этом ведомство выразило готовность в полной мере обеспечить возможность адвокатам и правозащитникам ознакомиться с материалами уголовного дела.

18 января защита экс-президента подала заявление в прокуратуру с требованием признать его потерпевшим. По словам одного из адвокатов Ники Гварамия, в период лишения свободы Саакашвили подвергался бесчеловечному и унижающему достоинство обращению. При этом Гварамия сказал, что не питает иллюзий относительно того, что политика опознают потерпевшим, поэтому призвал госинспектора обнародовать имеющиеся у него видеоматериалы, демонстрирующих обращение с Саакашвили.