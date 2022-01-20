Омбудсмен Украины потребовала обеспечить реабилитацию Саакашвили

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к министру юстиции Грузии с просьбой обеспечить психологическую и физическую реабилитацию Михаила Саакашвили. Об этом она написала на своей страничке в соцсети Facebook.

«Гражданин Украины, председатель исполкома Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили, которого принудительно перевели из военного госпиталя в Гори в тюрьму Рустави, нуждается в психологической и физической реабилитации.

К такому выводу пришел консилиум врачей, созданный при Омбудсмене Грузии для мониторинга состояния здоровья Михаила.

У него наблюдается посттравматическое стрессовое расстройство и депрессия, которые невозможно вылечить в условиях тюрьмы. Поэтому состояние здоровья Михаила постоянно ухудшается.

Также консилиум врачей засвидетельствовал, что существенных изменений в методологии лечения нет, на чем настаивала Народный защитник Грузии Нино Ломджария. В основном Саакашвили получает лишь медицинскую терапию без психологической и физической реабилитации.

Поэтому я обращаюсь к министру юстиции Грузии с просьбой обеспечить квалифицированную психологическую и физическую реабилитацию гражданина Украины Михаила Саакашвили.

Прошу иностранные государства и международные правозащитные организации решительно осудить действия грузинских должностных лиц, нарушающих права Михаила Саакашвили на жизнь, здравоохранение и медицинскую помощь, закрепленные статьей 2 Конвенции о «Защите прав и основных свобод человека».

В своем посте Людмила Денисова отметила странички Совета Европы, комиссара СЕ по правам человека, представительства ООН в Украине, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ.