Коронавирус в Грузии: статистика 20 января

В Грузии за сутки выявлен 6 351 новый случай коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 1 021 943-х.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 3 742;

Аджария – 903;

Имерети – 510;

Шида Картли – 238;

Самегрело – Земо Сванети – 211;

Квемо Картли – 196;

Кахети – 187;

Самцхе-Джавахети – 134;

Мцхета-Мтианети – 130;

Гурия – 92;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 8.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 3 043 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 946 255 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 27 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 14 582 случая летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 61 080 (+3 281). В тяжелом состоянии находятся 1 010 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 276 лиц.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 443 человека;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 746 человек;

В карантинных пространствах находятся – 46 человек;

Проходят лечение на дому – 54 891 человек;

За последние 24 часа было проведено 38 306 тестов. В том числе 18 896 исследований на антиген и 19 410 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 16,58%. Показатель за последние 14 дней – 10,90%.