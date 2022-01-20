testing for coronavirus covid 19 in a lab covid m 2021 08 28 20 03 53 utc #новости Covid-19, коронавирус, коронавирус в Грузии
Testing for coronavirus Covid-19 in a lab. Medical screening and Covid tests production.

Коронавирус в Грузии: статистика 20 января

SOVAОт

В Грузии за сутки выявлен 6 351 новый случай коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 1 021 943-х.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

  • Тбилиси – 3 742;
  • Аджария – 903;
  • Имерети – 510;
  • Шида Картли – 238;
  • Самегрело – Земо Сванети – 211;
  • Квемо Картли – 196;
  • Кахети – 187;
  • Самцхе-Джавахети – 134;
  • Мцхета-Мтианети – 130;
  • Гурия – 92;
  • Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 8.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 3 043 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 946 255 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 27 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 14 582 случая летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 61 080 (+3 281). В тяжелом состоянии находятся 1 010 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 276 лиц.

  • Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 443 человека;
  • В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 746 человек;
  • В карантинных пространствах находятся – 46 человек;
  • Проходят лечение на дому – 54 891 человек;

За последние 24 часа было проведено 38 306 тестов. В том числе 18 896 исследований на антиген и 19 410 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 16,58%. Показатель за последние 14 дней – 10,90%.

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