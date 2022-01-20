Фигурантов дела о возвращении Саакашвили в Грузию освободили под залог

Четверо фигурантов дела о незаконном возвращении Михаила Саакашвили в Грузию освобождены под залог в размере пяти тысяч лари (около 1,6 тысяч долларов) для каждого. Соответствующее решение принял Тбилисский городской суд.

Георгия Нариманидзе, Элгуджу Цомая, Зураба и Шалву Цоцория отпустили прямо из зала суда. Им предстоит внести сумму залога в течение одного месяца.

В ходе сегодняшнего заседания защита по согласованию с подсудимыми однозначно признала все представленные прокуратурой доказательства. Адвокаты попросили учесть этот факт и то, что фигуранты дела признали свою вину. После этого защита подала ходатайство об освобождении задержанных под залог. Сторона обвинения заявила, что не возражает против такого решения.

Напомним, уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 375 (Укрывательство преступлений), части 1 статьи 344 УК Грузии (Незаконное пересечение государственной границы) и подпункту «а» части 3 прима-статьи 344 (Незаконная перевозка мигрантов через государственную границу Грузии или(и) создание им соответствующих условий для незаконного пребывания в Грузии, совершенные организованной группой).

Обвиняемым Георгию Нариманидзе, Элгудже Цомая, Шалве и Зурабу Цоцория предъявлено обвинение в сокрытии тяжкого преступления. Что касается Цомая, ему также вменяется в вину пособничество и подстрекательство к незаконному пересечению границы.