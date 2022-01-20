В Сухуми потребовали свернуть проекты грузино-абхазского диалога

Де-факто глава МИД Абхазии Инал Ардзинба провел ряд встреч с представителями международных неправительственных организаций, работающих в регионе. На встречах он раскритиковал проекты, связанные с грузино-абхазским диалогом, передает «Эхо Кавказа».

Ардзинба, в частности, встретился с руководителем организации World Vision Оксаной Ласурия, координатором по налаживанию связей с органами государственной власти Датского совета по беженцам Адой Джинджолия и и. о. главы офиса Программы развития ООН Рафисом Абазовым.

«Министр назвал недопустимыми некоторые проекты, которые реализуются в Абхазии. В частности, в ходе встречи с и. о. главы офиса ПРООН в Абхазии Рафисом Абазовым, глава МИД Абхазии затронул тему проведения социологического опроса среди граждан Абхазии, где затрагивались вопросы внутриполитического характера, а также изучалась возможность налаживания отношений с Грузией. Данный опрос проводился на территории Абхазии с июня по август 2021 года», – сказано в заявлении де-факто МИД.

В ведомстве Ардзинба подчеркнули, что в соответствии с законом «О статистической деятельности в Республике Абхазия», социологические опросы могут проводить только органы власти. «Ваша организация просто не имеет права этим заниматься. Кроме того, эту деятельность надо координировать с профильным ведомством – Государственным комитетом по статистике», – подчеркнул де-факто министр.

Инал Ардзинба также затронул тему реализации проекта COBERM (Confidence Building Early Response Mechanism – Механизм раннего реагирования по укреплению мер доверия).

«Это недопустимый проект, нацеленный на введение в заблуждение граждан Республики Абхазия, установление прямого диалога между абхазами и грузинами на уровне экспертов и молодежи. Реализация этого проекта недопустима на территории Абхазии. Запишите это себе, и не делайте больше такие проекты. Мы вам запрещаем этим заниматься», – сказал он.

Де-факто глава МИД отметил, что проект COBERM соответствует целям и задачам, которые декларирует правительство Грузии. «По итогам встречи офис ПРООН взял на себя обязательство по недопущению в дальнейшем реализации подобных проектов», – говорится в тексте.