Власти Иордании передали Грузии землю у реки Иордан

По решению короля и принца Иордании Грузии был передан участок земли в районе реки Иордан. Об этом в день Крещения Господня сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, посетивший праздничную службу в Соборе Святой Троицы в Тбилиси.

«Сегодня мы – участники исторического события. По решению Его Величества короля Иордании Абдаллы II и Его Высочества принца Гази Грузии передана земля у реки Иордан, в районе, где был крещен Спаситель. По благословению Патриарха там будет построен грузинский культурный центр. Спустя 300 лет Грузия возвращается на Святую землю. Это радостное событие стало возможным благодаря совместным усилиям светских и духовных властей», — сказал Гарибашвили.

Премьер назвал «неоценимым» участие в процессе и международный авторитет Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго. Он также поблагодарил короля и принца Иордании, Патриарха Иерусалима, архиепископа Иорданского и всея Палестины, а также вовлеченных в процесс переговоров сотрудников правительства и посла Грузии в Аммане Зазу Канделаки.