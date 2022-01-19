Вашингтон: Россия в любой момент может напасть на Украину

В Вашингтоне считают, что Россия «в любой момент» может напасть на Украину.

«Сейчас мы находимся на этапе, когда Россия может в любой момент начать нападение на Украину», — заявила 18 января официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

«Президент Путин создал этот кризис, собрав сто тысяч российских военных вдоль границ Украины. Это включает недавнюю переброску российских войск в Беларусь для совместных учений и проведение дополнительных учений на восточной границе Украины», — сказала она.

Текущую обстановку она назвала «чрезвычайно опасной». По ее словам, администрация США считает возможными все сценарии. «Ни один из вариантов не снят с повестки дня», — подчеркнула она.